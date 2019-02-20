Марина Левина о Послании Президента: «Поручения взяты в приоритетную работу»

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина:

– В своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин обозначил задачу возобновить естественный рост населения страны на рубеже 2023-2024 годов, с 1 января 2020 года расширить число получателей выплат на первого и второго ребенка, помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В Тульской области оказывается адресная помощь малоимущим, неполным, замещающим, многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами. Предусмотрено 56 выплат, 44 из них — региональные. Поддержку получают порядка 54 тысяч тульских семей. На 2019 год объем средств на эти цели будет расширен до 4 млрд рублей, и меры поддержки будут продолжать актуализироваться.

Сегодня необходимы значительные изменения для достижения поставленных Президентом национальных целей, особенно по демографии. В Тульской области большое внимание уделено поддержке повторных рождений и многодетных семей. Это и финансовые меры: ежемесячная выплата для многодетных семей, а также выплата средств на приобретение жилья малоимущим семей с 3-мя и более детьми.

Важное направление — стимулирование первых рождений у молодых мам. В дополнение к федеральным мерам на уровне региона мы предусмотрели выплаты при ранней постановке на учет будущих мам и мамам в возрасте до 25 лет, студенткам. В этом году планируем введение дополнительной выплаты при рождении ребенка в студенческой семье в размере 25 тыс. рублей на приобретение предметов для новорожденного.

Вместе с этим мы продолжаем работу по профилактике абортов, охране репродуктивного здоровья молодежи, мужчин, развитию программ ЭКО для семей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, внедрение новых социальных технологий, созданию комфортных условий жизни в городах, поселках и самых отдаленных уголках. Поручения Президента, в том числе и в части налоговых льгот семьям с детьми, взяты в приоритетную работу.