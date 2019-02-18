Из-за массовой инфекции санаторий «Краинка» закрыт до 1 марта

В учреждении 28 человек подхватили кишечную инфекцию.

Санаторий «Краинка» закрыт как минимум до 1 марта. Соответствующее объявление появилось на сайте учреждения. Однако оно весьма кратко и не поясняет причины такого решения:

Напомним, в санатории было зарегистрировано 28 случаев заболевания кишечной инфекцией среди пациентов. Все заболевшие — взрослые.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 15 февраля организован выезд всех пациентов санатория.

При проведении санитарно-эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарных требований при организации питания. Составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока санатория, материалы на приостановление деятельности переданы для рассмотрения в суд.

Специалисты сделали вывод, что, предположительно, групповая заболеваемость вызвана норовирусами. Путь передачи инфекции — пищевой.

Распространению инфекции послужило неудовлетворительное санитарное состояние пищеблока и грубые нарушения санитарных норм и правил при организации общественного питания.

По данному факту прокуратура проводит проверку.