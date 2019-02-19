Директор Новомосковского училища олимпийского резерва осужден за махинации с деньгами

Сергей И. признан виновным в растрате крупной суммы бюджетных денег и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Преступление было совершено в период с 17 февраля 2015 года по 9 декабря 2016 года. Будучи директором училища олимпийского резерва, Сергей И. поручил начальнику отдела государственного заказа и документооборота изготовить контракты по отправке команд Новомосковского училища на тренировочные сборы, а также другие документы, дающие право на получение из бюджета Тульской области субсидии на выполнение государственного задания. В это же время были подготовлены приказы на командирование спортсменов и тренеров на 2015 и 2016 годы.

С 6 октября по 9 декабря 2016 года по указанию обвиняемого начальник отдела государственного заказа и документооборота договорился с генеральным директором ООО «Новотур» (фирмой, оказывающей туристические услуги) о заключении контрактов между училищем и данной организацией по командированию сборных команд на тренировочные сборы. При этом он сообщил директору ООО «Новотур», что обязательства по данному контракту будут исполнены третьей организацией – ООО «Центринформ». Таким образом, между ООО «Новотур» и ООО «Центринформ» был заключен договор субподряда. Далее Сергей И. заключил договоры о проведении тренировочных сборов с фирмами ООО «Диалир», ООО «Аргентум», ООО «Аконта», ООО «Центринформ», ООО «Новотур».

«При этом он знал, что данные фирмы не понесут финансовых затрат на оплату проезда, проживания, питания участников данных спортивных мероприятий, а изготовленные по его указанию документы содержат заведомо ложные сведения», — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

Затем обвиняемый подписал акты сдачи-приемки оказанных услуг и направил все необходимые финансовые документы в бухгалтерию учреждения.

На основании представленных документов из министерства финансов Тульской области было выделено 4 043 298 рублей.

После этого деньги разными суммами были переведены на расчетные счета вышеуказанных организаций. Фактически же спортсмены не ездили ни на какие сборы, а бюджетные средства, выделенные на поездки, Сергей И. частично присвоил себе.

В рамках расследования данного уголовного дела допрошены 63 свидетеля, проведено изучение и исследование большого объема бухгалтерской документации, учредительных документов каждого юридического лица, должностных документов ответственных лиц, проведены ряд очных ставок между обвиняемым и свидетелями. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается в полном объеме.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 500 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 4 года.