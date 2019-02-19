В Тульском экзотариуме появился хвостатый блогер

Фото пресс-службы экзотариума.

Это белый крысенок Васятка. У него уже есть группа ВКонтакте и страница в инстаграме.

Крысенку-блогеру Васятке три месяца, его шерстка абсолютно белого цвета, больше всего на свете он любит тыквенные семечки и кататься на плече сотрудников, особенно одной, которую он считает своей продовольственной корзинкой и самым удобным транспортом одновременно.

Именно Васятка узнает первым все новости и сплетни экспозиции «Под пологом тропического леса», расположенной в ЦПКиО им. П. П. Белоусова и незамедлительно рассказывает их подписчикам в Именно Васятка узнает первым все новости и сплетни экспозиции «Под пологом тропического леса», расположенной в ЦПКиО им.и незамедлительно рассказывает их подписчикам в своей группе ВКонтакте «Разнюхано в экзотариуме» и в Instagram « nuh_v_ekzo ».