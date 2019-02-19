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В Тульском экзотариуме появился хвостатый блогер
Фото пресс-службы экзотариума.

В Тульском экзотариуме появился хвостатый блогер

Это белый крысенок Васятка. У него уже есть группа ВКонтакте и страница в инстаграме.

Крысенку-блогеру Васятке три месяца, его шерстка абсолютно белого цвета, больше всего на свете он любит тыквенные семечки и кататься на плече сотрудников, особенно одной, которую он считает своей продовольственной корзинкой и самым удобным транспортом одновременно.
 

Именно Васятка узнает первым все новости и сплетни экспозиции «Под пологом тропического леса», расположенной в ЦПКиО им. П. П. Белоусова и незамедлительно рассказывает их подписчикам в своей группе ВКонтакте «Разнюхано в экзотариуме» и в Instagram «nuh_v_ekzo».
 

Кроме размещения новостей из первых лап, интересных видео и красочных фотографий наш Васятка планирует разыгрывать среди своих подписчиков тематические сувениры и приглашения в экзотариум.

 

сегодня, в 17:00 +5
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