новости
новости
Регистрация
Избирательная комиссия определила схему одномандатных избирательных округов на предстоящие выборы
Фото тульского избиркома.

Избирательная комиссия определила схему одномандатных избирательных округов на предстоящие выборы

19 февраля состоялось 52-е внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области.

Члены комиссии рассмотрели вопрос об определении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тульской областной Думы.

Ранее в Устав Тульской области и в Закон Тульской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов Тульской областной Думы» были внесены изменения, в соответствии с которыми Тульская областная Дума будет состоять из 36 депутатов: 24 депутата будут избираться по одномандатным избирательным округам, 12 — по единому избирательному округу.

Для подготовки и проведения выборов избирательная комиссия Тульской области, как комиссия, организующая выборы депутатов Тульской областной Думы, должна определить схему 24 одномандатных избирательных округов и направить на утверждение в Тульскую областную Думу. Не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу принятых в Устав и Закон изменений Тульская областная Дума вправе утвердить схему 24 одномандатных округов, представленную избирательной комиссией Тульской области.

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тульской областной Думы была разработана в соответствии со статьёй 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Одномандатные избирательные округа образованы с соблюдением следующих требований: соблюдается примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10%; избирательный округ должен составлять единую территорию, не допускается образование избирательного округа из территорий, не граничащих между собой.

Схема округов разработана исходя из численности избирателей Тульской области по состоянию на 1 января 2019 года — 1 миллион 187 тысяч 41 избиратель. Средняя норма представительства равна 49 460.

Также члены комиссии рассмотрели остальные вопросы повестки дня: о членах комиссии, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях; о внесении изменений в состав рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Тульской областной Думе; о досрочном прекращении полномочий председателя и членов территориальной избирательной комиссии Ленинского района Тульской области и о досрочном прекращении полномочий председателя и члена территориальной избирательной комиссии Воловского района Тульской области. Кроме того, облизбирком утвердил план мероприятий и смету расходов избирательной комиссии Тульской области на реализацию совместных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов, референдумов на 2019 год.

сегодня, в 10:57 −1
Другие статьи по темам
Событие
избиркомсхема одномандатных округов
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тройном ДТП в Богородицком районе пострадал мужчина
В тройном ДТП в Богородицком районе пострадал мужчина
Юных футболистов приглашают в академию тульского «Арсенала»
Юных футболистов приглашают в академию тульского «Арсенала»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.