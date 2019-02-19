Избирательная комиссия определила схему одномандатных избирательных округов на предстоящие выборы

Фото тульского избиркома.

Члены комиссии рассмотрели вопрос об определении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тульской областной Думы.

Ранее в Устав Тульской области и в Закон Тульской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов Тульской областной Думы» были внесены изменения, в соответствии с которыми Тульская областная Дума будет состоять из 36 депутатов: 24 депутата будут избираться по одномандатным избирательным округам, 12 — по единому избирательному округу.

Для подготовки и проведения выборов избирательная комиссия Тульской области, как комиссия, организующая выборы депутатов Тульской областной Думы, должна определить схему 24 одномандатных избирательных округов и направить на утверждение в Тульскую областную Думу. Не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу принятых в Устав и Закон изменений Тульская областная Дума вправе утвердить схему 24 одномандатных округов, представленную избирательной комиссией Тульской области.

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тульской областной Думы была разработана в соответствии со статьёй 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Одномандатные избирательные округа образованы с соблюдением следующих требований: соблюдается примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10%; избирательный округ должен составлять единую территорию, не допускается образование избирательного округа из территорий, не граничащих между собой.

Схема округов разработана исходя из численности избирателей Тульской области по состоянию на 1 января 2019 года — 1 миллион 187 тысяч 41 избиратель. Средняя норма представительства равна 49 460.

Также члены комиссии рассмотрели остальные вопросы повестки дня: о членах комиссии, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях; о внесении изменений в состав рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Тульской областной Думе; о досрочном прекращении полномочий председателя и членов территориальной избирательной комиссии Ленинского района Тульской области и о досрочном прекращении полномочий председателя и члена территориальной избирательной комиссии Воловского района Тульской области. Кроме того, облизбирком утвердил план мероприятий и смету расходов избирательной комиссии Тульской области на реализацию совместных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов, референдумов на 2019 год.