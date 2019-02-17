Кто может бесплатно получить информацию из Единого госреестра недвижимости

Федеральным законом №218-ФЗ определены должностные лица и органы, имеющие право на бесплатное получение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Законодатель специально предусмотрел такой порядок, поскольку в работе различных структур зачастую возникает необходимость получения такой информации.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются бесплатно по запросам о предоставлении сведений от следующих лиц:

правоохранительных органов, судов, судебных приставов-исполнителей;

федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;

органов прокуратуры РФ;

арбитражного управляющего, конкурсного управляющего;

Пенсионного фонда РФ и его территориальных органов;

нотариуса;

многофункционального центра;

иных органов, указанных в законе.

За 2017 год в Кадастровую палату по Тульской области поступило 37 669 подобных запросов, а в 2018 году – 30 514.

Для остальных категорий заявителей на сайте Росреестра доступен бесплатный электронный сервис «Личный кабинет правообладателя», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Узнать более подробную информацию вы можете, обратившись в офисы филиала или по телефонам 8 (4872) 77-33-17, 77-49-55.