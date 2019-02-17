Кто может бесплатно получить информацию из Единого госреестра недвижимости
Разъясняет Кадастровая палата по Тульской области.
Федеральным законом №218-ФЗ определены должностные лица и органы, имеющие право на бесплатное получение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Законодатель специально предусмотрел такой порядок, поскольку в работе различных структур зачастую возникает необходимость получения такой информации.
Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются бесплатно по запросам о предоставлении сведений от следующих лиц:
- правоохранительных органов, судов, судебных приставов-исполнителей;
- федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;
- органов прокуратуры РФ;
- арбитражного управляющего, конкурсного управляющего;
- Пенсионного фонда РФ и его территориальных органов;
- нотариуса;
- многофункционального центра;
- иных органов, указанных в законе.
За 2017 год в Кадастровую палату по Тульской области поступило 37 669 подобных запросов, а в 2018 году – 30 514.
Для остальных категорий заявителей на сайте Росреестра доступен бесплатный электронный сервис «Личный кабинет правообладателя», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
Узнать более подробную информацию вы можете, обратившись в офисы филиала или по телефонам 8 (4872) 77-33-17, 77-49-55.