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Кто может бесплатно получить информацию из Единого госреестра недвижимости

Кто может бесплатно получить информацию из Единого госреестра недвижимости

Разъясняет Кадастровая палата по Тульской области.

Федеральным законом №218-ФЗ определены должностные лица и органы, имеющие право на бесплатное получение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Законодатель специально предусмотрел такой порядок, поскольку в работе различных структур зачастую возникает необходимость получения такой информации.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются бесплатно по запросам о предоставлении сведений от следующих лиц:

  • правоохранительных органов, судов, судебных приставов-исполнителей;
  • федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;
  • органов прокуратуры РФ;
  • арбитражного управляющего, конкурсного управляющего;
  • Пенсионного фонда РФ и его территориальных органов;
  • нотариуса;
  • многофункционального центра;
  • иных органов, указанных в законе.

За 2017 год в Кадастровую палату по Тульской области поступило 37 669 подобных запросов, а в 2018 году – 30 514.

Для остальных категорий заявителей на сайте Росреестра доступен бесплатный электронный сервис «Личный кабинет правообладателя», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Узнать более подробную информацию вы можете, обратившись в офисы филиала или по телефонам 8 (4872) 77-33-17, 77-49-55.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:21 +1
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