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Администрация Тулы: яму на Одоевском путепроводе заделают до конца дня

Администрация Тулы: яму на Одоевском путепроводе заделают до конца дня

На участке ведутся аварийно-восстановительные работы.

На Одоевском путепроводе дорожники подготовили асфальт к ямочному ремонту и, судя по всему, занялись более важными делами. Довольно глубокая яма, из которой торчит металлическая арматура, стала причиной серьёзных пробок. Об этом сообщил «народный журналист» Myslo.

Редакция портала обратилась за комментарием в администрацию Тулы. По информации городского управления по транспорту и дорожному хозяйству, в пятницу, 15 февраля, на участке ведутся аварийно-восстановительные работы. Они будут завершены к концу дня.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +1
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