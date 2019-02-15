Обвиняемый в мошенничестве завотделом администрации Одоевского района заключен под стражу

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По версии следствия подозреваемый периодически получал взятки от заместителя директора одной из коммерческих организаций.

Обвиняемый в мошенничестве заведующий отделом администрации Одоевского района заключен под стражу. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, в период с лета 2017 года по весну 2018 подозреваемый периодически получал взятки от заместителя директора одной из коммерческих организаций. За деньги сотрудник администрации обещал поспособствовать в заключении договоров с муниципальными учреждениями района.

Предметом договоров были работы по огнезащите чердачных помещений и по огнезащитной обработке деревянных конструкций на различные суммы без фактической приемки указанных работ.

Общая сумма полученных подозреваемым денежных средств (взятки) превысила 140 тыс. рублей. Сумма каждого из контрактов, которые предполагалось заключить, не превышала 100 тыс. рублей.

- На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также следователями проведены обыски по месту работы и по месту жительства обвиняемого, проводятся допросы свидетелей и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, — сообщает пресс-служба СУ СК Ф по Тульской области.