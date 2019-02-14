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Алексей Дюмин поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку ОЭЗ «Узловая»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку ОЭЗ «Узловая»

14 февраля в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум.

В нем принимает участие делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым. Наш регион традиционно представлен информационным стендом.

На стенде региона можно ознакомиться с крупными инвестиционными проектами, в числе которых особая экономическая зона «Узловая», территория опережающего социально-экономического развития «Ефремов», урбанистический проект «Тульская набережная».

Тульский стенд посетил Председатель Правительства Р. Ф. Дмитрий Медведев. Об основных проектах, реализуемых в регионе, премьер-министру рассказал губернатор Алексей Дюмин.

Он поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку особой экономической зоны «Узловая». Она успешно работает и востребована бизнесом. Ее резидентами стали уже 11 компаний. Запущено два производства, нацеленных на импортозамещение.

Глава региона рассказал о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля, возведение которого положило начало Первой Большой засечной черте. В рамках подготовки к юбилею регион проводит огромную работу. Ключевая задача — обновление исторического центра Тулы.

За счет бюджетных и внебюджетных средств восстановлена Казанская набережная. Там уже созданы современные креативные пространства, объекты туристской инфраструктуры.

сегодня, в 14:34 −10
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