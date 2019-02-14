Тульский проект вошел в число лучших практик социально-экономического развития РФ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

14 февраля на Российском инвестиционном форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в панельной сессии «Лучшие практики социально-экономического развития. Комплексные решения для регионов и городов».

Традиционно в первый день работы Форума наградили победителей Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. В номинации «Развитие человеческого капитала» победителем стал тульский проект «Растим профессионалов от участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» к наставничеству».

- За последние годы мы реализовали ряд успешных проектов, включенных в Магазин верных решений. Большое внимание уделяем развитию кадрового потенциала, практике работы с детьми и молодежью, трудоустройству и переподготовке взрослых. Проект, получивший сегодня награду, призван решить все эти важнейшие задачи. В нем описывается система работы учреждений по подготовке студентов к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» и демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills, - подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и отметил, что в тех достижениях, которые Тульская область демонстрирует в социально-экономической сфере на протяжении последних лет, есть серьезная доля участия Агентства стратегических инициатив.

На сессии обсуждали эффективные решения регионов, позитивно влияющие на социально-экономическую ситуацию – в частности, развитие ЖКХ, сельского хозяйства, туризма, городской среды, социального предпринимательства. Как было отмечено, иногда такие решения не подразумевают бюджетных вложений, при этом их внедрение приносит значимый эффект.