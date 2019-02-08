Туляки предложили создать банк общественных инициатив

фото Юлии Александровой.

Что нужно изменить в Тульской области при работе с общественными инициативами? Ответ на этот вопрос искали участники дискуссионной площадки в «Октаве». В числе приглашенных — представители общественных некоммерческих организаций, музеев, волонтеры и др.

В ходе трехчасового мозгового штурма были названы основные болевые точки, которые не дают возможность выходить инициативам граждан за рамки предложений и обсуждений:

нескоординированность инициаторов — многие не знают, что предлагают другие;

недостаточная поддержка инициатив со стороны государства;

отсутствие информационной поддержки о реализованных подобных идеях.

Но обозначить проблемы мало — нужно предложить варианты решения. И они нашлись.

- Нужна отдельная площадка — банк идей, где все желающие могут увидеть, что предлагают другие, или высказать свою. Здесь же можно найти единомышленника, спонсора, экспертов, юридическое сопровождение или просто сторонников, — предложил Богдан Эмуллы, член организации «Волонтер71».

Также участники отметили, что нужен прозрачный общественный контроль, чтобы процесс реализации инициативы был максимально понятен и прост. Например, если предлагается контролировать и не допускать незаконные свалки, то пусть это будет онлайн-контроль: установить в местах, где часто образуются свалки, камеру – отслеживать состояние не участке. И меры можно будет быстро принять, и выявить нарушителей, да и обществу будет понятен процесс контроля. Кроме этого нужно обязательно увеличить финансовую поддержку общественных инициатив, возможно, выдавать бесплатно земельные участки для реализации проектов и, конечно же, информировать об уже реализованных проектах. Чтобы люди видели, что это работает.