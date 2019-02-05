Пистолет, телефон и четыре колеса: в Туле двое молодых преступников полгода скрывались от полиции

В Пролетарском районе Тулы следователи СК завершили расследование уголовного дела по обвинению двух молодых людей. Одному из них 16, второму 19 лет. Молодые люди пойдут под суд за кражи и грабежи.

По версии следствия, ночью 17 июля 2018 года обвиняемые находились около торговой палатки на ул. Пролетарской, 22-а. 19-летний обвиняемый разбил стекло в двери палатки, а его 16-летний приятель проник в помещение и похитил оттуда продукты питания на сумму 3225 рублей.

Ночью 22 июля 2018 года два друга полностью «разули» автомобиль, припаркованный возле дома № 5-а по ул. Майской: подняли машину домкратом и открутили четыре колеса. Владельцу автомобиля был причинен ущерб на сумму 8571 рубль.

В дневное время 31 июля 2018 года 16-летний обвиняемый подошел к припаркованному около дома №9 по ул. Майской автомобилю, вскрыл замок передней пассажирской двери. Приятели влезли в салон и вытащили оттуда магнитолу и насос, всего на сумму 3335 рублей.

Потом, возможно, криминальная парочка решила выйти на «новый уровень»: вечером 25 августа 2018 года они оба пришли в один из магазинов на ул. Кутузова, где под предлогом покупки попросили продавца достать с витрины и показать газобаллонный пистолет. Продавец передала 16-летнему парню пистолет, а тот отдал его 19-летнему. Через некоторое время несовершеннолетний преступник вырвал пистолет из рук приятеля и скрылся. Пистолет был оценен в 5700 рублей.

Еще один эпизод, который удалось доказать по уголовному делу, произошел вечером 10 ноября 2018 года. 16-летний парень в состоянии алкогольного опьянения находился в подъезде одной из девятиэтажек по ул. Майской со своими знакомыми. Заметив в руках одной из девушек телефон, он вырвал гаджет из ее рук и оттолкнул, да так, что она ударилась о стену подъезда.

Вскоре парней задержали. 16-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 19-летний отделался подпиской о невыезде до суда.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.