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Дополнительные «Ласточки» между Москвой и Курском отправятся в рейсы накануне 8 марта
Фото Сергея Старикова.

Дополнительные «Ласточки» между Москвой и Курском отправятся в рейсы накануне 8 марта

7 марта между Москвой и Курском увеличится количество скоростных электропоездов «Ласточка».

Для удобства пассажиров АО «ФПК» (дочерняя компания ОАО «РЖД») продлит маршрут следования поездов «Ласточка» № 721/724 до Курска, которые обычно курсируют под номером 725/726 между столицей и Орлом.

Из Москвы «Ласточка» отправится в 8.30, а из Курска — в 17.05. Время в пути составит пять с половиной часов.

Для посадки и высадки пассажиров электропоезд сделает остановки на станциях Серпухов, Тула, Скуратово, Мценск, Орел, Змиевка, Глазуновка, Поныри и Золотухино.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, что оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие по внутригосударственным маршрутам, можно за 90 суток, что позволяет заранее планировать свои поездки.

вчера, в 18:03 0
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