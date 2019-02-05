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В Тульской области развиваются зимние виды спорта
Фото из архива Myslo.

В Тульской области развиваются зимние виды спорта

Речь идет о фигурном катании, хоккее, следж-хоккее, лыжном спорте и конькобежном.

5 февраля в ледовой арене «Тропик» председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев провел брифинг для СМИ на тему развития в регионе зимних видов спорта.

Дмитрий Яковлев сообщил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в области разработана концепция развития молодежного хоккея. Созданы молодежная хоккейная команда (НХК), детская следж-хоккейная команда «Тропик» и две студенческие хоккейные команды. НХК принимает участие в регулярном первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. А юные следж-хоккеисты претендуют на медали в крупнейших в Европе Паралимпийских соревнованиях Malmo Open, которые пройдут с 8 по 10 февраля. Про достижения ребят Myslo неоднократно писал.

Возведение Ледового дворца «Юбилейный» и открытие второй тренировочной арены в Новомосковске дали новый импульс развитию хоккея в регионе. На базе существующей инфраструктуры планируется построить хоккейный кластер с открытой ледовой ареной, ФОКом и гостиницей.

В 2019 году в Туле планируется завершить строительство нового Ледового дворца на 3 385 зрительских мест. Объект строится согласно договоренности между Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Дмитрий Яковлев отметил, что в 2018 году Тульская федерация фигурного катания решила серьезно развивать синхронное катание. В Новомосковске при ДЮСШ «Виктория» была создана команда «Танаис». Уже в декабре девчонки выполнили первый спортивный разряд. Планируется, что и в Туле в скором будущем появится такая команда. Myslo подробно писал о юных спортсменках здесь. Также активно развиваются одиночное и парное катание.

Развивается и конькобежный спорт. Артем Золотарев из Тулы стал победителем проходившего в Санкт-Петербурге на открытом льду 2-го этапа Кубка России. Он победил в забеге на 500 метров, а другой туляк Данила Бобырь занял 3-е место. Выступая вместе с петербуржцем Русланом Захаровым, Артем и Данила заняли 2-е место в командном спринте чемпионата России, уступив конькобежцам из Москвы.

Тульские конькобежцы завоевали две бронзовых медали на проходившем в Москве 2-м этапе первенства России и ЦФО среди юношей и девушек. В соревнованиях юношей средней возрастной категории Данила Липатов занял 3-е место в беге на 500 метров, Олеся Сергиеня показала 3-й результат среди девушек старшего возраста на 3-километровой дистанции. Данила Липатов, Олеся Сергиеня, а также Роман Латухин и Валерия Андросова фактически гарантировали себе место среди 18 лучших конькобежцев, которые выступят в финале первенства России. 3-й этап первенства состоится в Иваново 8-10 февраля, финал — в Коломне 21-24 февраля.

Дмитрий Яковлев подчеркнул, что новый виток развития в регионе получает лыжный спорт. Теперь в поселке Косая Гора есть современная лыжероллерная трасса с искусственным снегом и освещением, которая носит имя двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира по лыжным гонкам Вячеслава Петровича Веденина. Здесь занимаются воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Восток», областной школы олимпийского резерва, спортсмены-лыжники.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 18:30 +4
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