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Житель Новомосковска пытался зарезать мужчину из-за места в очереди за спиртным

Житель Новомосковска пытался зарезать мужчину из-за места в очереди за спиртным

Он нанёс своей жертве не менее четырёх колото-резаных ран. Потерпевшего удалось спасти.

Заместитель новомосковского городского прокурора утвердил по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего жителя райцентра, обвиняемого в покушении на убийство.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ночь на 13 сентября обвиняемый находился в одном из городских кафе. Он был пьян и пришёл в заведение, чтобы купить алкоголь. У мужчины возник конфликт с другим посетителем кафе из-за места в очереди – они вышли на улицу, где обвиняемый нанёс своему оппоненту не менее четырёх колото-резаных ран в голову, грудь и живот.

Потерпевшего спас его знакомый, который спугнул злоумышленника – тот скрылся с места преступления. Нанесенные раны были квалифицированы как опасный для жизни тяжкий вред здоровью – пострадавшего доставили в больницу, он выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Преступник находится под стражей, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 +1
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