Туляк: «Мусорные баки «разбрелись» по дворам!»

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По словам жителя Пролетарского округа, площадку для мусора во дворе убрали, установив мусорные баки. Однако не везде отходы оперативно вывозят.

В блоге «Народный журналист» пользователь Myslo опубликовал информацию о невывозе мусора на некоторых улицах в Пролетарском районе города. По ссылке можно прочитать блог целиком.

Представители регионального мусорного оператора ООО «Хартия» прокомментировали блог:

– На территории города администрациями районов приводятся в соответствие с установленными требованиями места накопления (в том числе, происходит перемещение существующих контейнерных площадок в соответствие с нормами СанПиН). Данные о переносе в режиме реального времени передаются региональному оператору для внесения изменения в графики вывоза ТКО. В настоящее время региональным оператором оперативно принимаются меры к устранению навалов ТКО на контейнерных площадках и недопущению возникновения повторных случаев.

Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе работы регионального оператора, организован контакт-центр (4872) 527-203 и (4872) 527-204.

Вместе с организацией системы вывоза отходов региональный оператор продолжает работу по замене и установке новых контейнеров для накопления отходов.