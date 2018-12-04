новости
новости
Регистрация
Туляк: «Мусорные баки «разбрелись» по дворам!»
Фото пользователя KolxozNik.

Туляк: «Мусорные баки «разбрелись» по дворам!»

По словам жителя Пролетарского округа, площадку для мусора во дворе убрали, установив мусорные баки. Однако не везде отходы оперативно вывозят.

В блоге «Народный журналист» пользователь Myslo опубликовал информацию о невывозе мусора на некоторых улицах в Пролетарском районе города. По ссылке можно прочитать блог целиком.

Представители регионального мусорного оператора ООО «Хартия» прокомментировали блог:

– На территории города администрациями районов приводятся в соответствие с установленными требованиями места накопления (в том числе, происходит перемещение существующих контейнерных площадок в соответствие с нормами СанПиН). Данные о переносе в режиме реального времени передаются региональному оператору для внесения изменения в графики вывоза ТКО. В настоящее время региональным оператором оперативно принимаются меры к устранению навалов ТКО на контейнерных площадках и недопущению возникновения повторных случаев.

Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе работы регионального оператора, организован контакт-центр (4872) 527-203 и (4872) 527-204.

Вместе с организацией системы вывоза отходов региональный оператор продолжает работу по замене и установке новых контейнеров для накопления отходов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мусорневывоз мусораХартиямусорный оператор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка стала лауреатом Всероссийского конкурса студенческих научных работ по праву
Тулячка стала лауреатом Всероссийского конкурса студенческих научных работ по праву
7 декабря стартует проект «Тула — новогодняя столица России»: афиша
7 декабря стартует проект «Тула — новогодняя столица России»: афиша
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.