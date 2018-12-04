Тулячка стала лауреатом Всероссийского конкурса студенческих научных работ по праву
Конкурс был посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации и проводился ведущими московскими ВУЗами МГУ и МГЮА.
В Москве состоялась церемония вручения премии «Юрист года — 2018». В торжественных мероприятиях приняли участие председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного юридического университета имени
Помимо церемонии награждения лауреатов премии, программа вечера включала в себя яркие культурные мероприятия и выставки.
Одним из ключевых событий стал запуск II Всероссийского юридического диктанта, который можно будет написать из любой точки России с 3 по 10 декабря на сайте юрдиктант.рф.
Награды лауреатам вручил председатель Правления АЮР Владимир Груздев.
Также в рамках мероприятия наградили победителей Всероссийского конкурса студенческих научных работ по праву, посвященного 25-летию
Дипломом 2-й степени наградили тулячку Наталью Пирязеву — студентку 4 курса Института права и управления ТулГУ.
Праздничные мероприятия в честь Дня юриста посетили свыше тысячи представителей профессионального сообщества.