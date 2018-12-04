Тулячка стала лауреатом Всероссийского конкурса студенческих научных работ по праву

Конкурс был посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации и проводился ведущими московскими ВУЗами МГУ и МГЮА.

В Москве состоялась церемония вручения премии «Юрист года — 2018». В торжественных мероприятиях приняли участие председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, сопредседатель АЮР, председатель Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Правления АЮР Владимир Груздев и многочисленные почетные гости.

Помимо церемонии награждения лауреатов премии, программа вечера включала в себя яркие культурные мероприятия и выставки.

Одним из ключевых событий стал запуск II Всероссийского юридического диктанта, который можно будет написать из любой точки России с 3 по 10 декабря на сайте юрдиктант.рф.

Награды лауреатам вручил председатель Правления АЮР Владимир Груздев.

Также в рамках мероприятия наградили победителей Всероссийского конкурса студенческих научных работ по праву, посвященного 25-летию Конституции РФ .

Дипломом 2-й степени наградили тулячку Наталью Пирязеву — студентку 4 курса Института права и управления ТулГУ.

Праздничные мероприятия в честь Дня юриста посетили свыше тысячи представителей профессионального сообщества.