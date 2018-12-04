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Экс-тренер «Арсенала» Олег Кононов: «Когда получил предложение от «Спартака», решил всё моментально»
Фото из архива Myslo.

Экс-тренер «Арсенала» Олег Кононов: «Когда получил предложение от «Спартака», решил всё моментально»

По словам Олега Георгиевича, с московским клубом договорились быстро.

Бывший тренер «Арсенала» Олег Кононов в интервью спортивным СМИ рассказал о своем периоде в тульском клубе и как принял предложение «Спартака».

- Когда получил предложение, решил всё моментально. Почему сначала опровергал информацию? Не помню, когда впервые появились слухи в СМИ, но это случилось, когда точной конкретики не было. Договорились с клубом мы быстро.

Что касается сложной обстановки вокруг клуба в момент, когда я подписывал контракт, то так бывает в любом клубе. Где-то давления больше, где-то меньше. Сложность в том, что кроме игры на футбольном поле, страсти кипят и вокруг него. В «Спартаке» так было на протяжении всей его истории. Всегда кипели такие футбольные и нефутбольные страсти, всегда из-за этого было давление. Это нормально, в каждом топ-клубе в европейских странах происходит тоже самое.

По словам Олега Кононова, он доволен тем, что ему удалось сделать в «Арсенале».

- Благодарен президенту клуба Гураму Аджоеву: у меня был период, когда я собирался уезжать из нашей страны в другую, были предложения, но Аджоев настоял на работе с ним в России и «Арсенале». Я познакомился с губернатором. Конечно, меня заинтересовало предложение. Было интересно попробовать сделать то, что я хочу как тренер. Это касается построения игры и команды из тех ребят, что есть.

Конечно, сама Тула и болельщики меня привлекали тоже. Город — потому что недалеко от Москвы и Курска, где живут мои родители.

А болельщики всегда были нацелены на поддержку и постоянное посещение матчей, неизменно скандировали с трибун в поддержку команды.

Обстановка всегда была очень эмоциональной. Всё вместе это произвело эффект на меня, я остался и работал в Туле.

Основную работу провёл Аджоев. Если бы не он, всё сложилось бы иначе, я ему очень благодарен. В «Арсенале» всё организовано на высоком уровне, хотя там непростые условия работы. Мы сдружились с игроками и руководителями клуба. Мне было непросто уезжать.

Сюжет: Арсенал
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