Житель Белева не смог забрать у подруги свой мобильник и написал на нее заявление

В Белеве в отдел УМВД России по Тульской области обратился 36-летний житель районного центра. Он рассказал, что стал жертвой открытого хищения — подруга отобрала у него телефон.

Он рассказал, что выпивал в компании 33-летней знакомой. Застолье затянулось. Ночью она, будучи уже подшофе, решила прикарманить его мобильник. Просто забрала телефон и ушла.

«После безуспешных попыток вернуть свой телефон, потерпевший обратился в полицию. Сотрудники отдела МВД доставили подозреваемую в подразделение органов внутренних дел для разбирательства. Женщина призналась в противоправном деянии. У неё обнаружено и изъято похищенное», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Отмечается, подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж».