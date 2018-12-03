Туляков приглашают на дизайн-маркет «Конфетти»

22 и 23 декабря в большом атриуме ТРЦ «Макси» развернется новогодний дизайн-маркет «Конфетти». Посетители увидят грандиозную ярмарку подарков ручной работы с невероятным изобилием украшений, вкусностей, домашнего декора, натуральной косметики напрямую от мастеров и дизайнеров Тулы.

Детей и взрослых ожидают новогодняя атмосфера, множество праздничных сюрпризов, фотозона, музыка и развлечения. Каждый посетитель получит заряд вдохновения и отличного настроения.

Дизайн-маркет начнет свою работу с 10.00 до 21.00 на первом этаже в большом атриуме ТРЦ «Макси». Вход свободный!

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