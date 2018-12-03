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Из-за коммунальной аварии в поселке Шварцевский неделю не было воды

Из-за коммунальной аварии в поселке Шварцевский неделю не было воды

Руководителю ресурсоснабжающей организации прокурором было внесено представление.

Жители поселка Шварцевский Киреевского района неделю сидели без воды – об этом они написали в соцсетях. Межрайонная прокуратура провела проверку в отношении ООО «Водоснабжение» – эта организация отвечает за подачу воды в дома поселка.

Оказалось, что с 18 по 25 ноября в связи с порывом на выходе из насосной станции второго подъема и проведением ремонтных работ, водоснабжение населения поселка осуществлялось с пониженным давлением воды.

По результатам проверки на имя директора ООО «Водоснабжение» межрайонным прокурором было внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +3
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Место
Тульская областьКиреевский районпоселок Шварцевский

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