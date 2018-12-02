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В Туле ликвидируют последствия ночного снегопада
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле ликвидируют последствия ночного снегопада

В работе задействованы 136 человек и 74 единицы техники.

В Туле ведутся работы по обработке улиц противогололедным материалом. Было задействовано 47 единиц комбинированных дорожных машин для обработки проезжих частей, а также 17 единиц (МТЗ, камазы, Wille) и 48 человек. 

Движение общественного транспорта не нарушено. Работы с началом снегопада проводятся и на Казанской набережной, и улице Металлистов. Здесь проводится технологический цикл посыпка-подметание. 

В настоящее время на очистке и обработке противогололедным материалом проезжих частей работает 42 единицы комбинированных дорожных машин, а также 32 единицы специальной техники и 136 рабочих. 

В поселениях Большой Тулы работает 26 единиц специализированной техники. Работы будут продолжены и в дневное, и в ночное время. 

Вывоз снега ведется сегодня с площади Ленина и Зареченского моста. В ночное время запланированы работы по вывозу снега с улиц исторического центра.

сегодня, в 10:59 +1
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