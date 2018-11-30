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В Туле водитель автобуса оштрафован за незаконную перевозку детей

В Туле водитель автобуса оштрафован за незаконную перевозку детей

Нарушение было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции во время профилактического рейда.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области продолжают профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

В ходе очередного рейда экипаж ДПС остановил автобус, который следовал по улице Металлургов. У водителя не оказалось документов, разрешающих организованную перевозку детей, а автобус следовал без включенного оранжевого проблескового маячка и знака «Перевозка детей».

За выявленные нарушения водитель автобуса был привлечен к административной ответственности, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности юридического лица.

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает: согласно действующему законодательству, заказчик и исполнитель транспортных услуг обязаны предоставить в ГИБДД официальное уведомление о планируемой перевозке детей не позже, чем за два дня до её начала.

При организованной перевозке группы детей на транспортных средствах должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета, также должен присутствовать опознавательный знак. При его отсутствии эксплуатация транспортного средства запрещена.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:37 +3
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УГИБДД УМВД России по Тульской областиперевозка детейнарушение правил перевозки детейПДДадминистративная ответственность
Место
Тулаулица Металлургов

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