Пять тульских школ стали лучшими в России

Пять муниципальных общеобразовательных организаций Тулы вошли в рейтинг лучших школ России. Об этом рассказала начальник городского управления Татьяна Золотова. Лицей № 2, центры образования № 34, 38, 11 и показали высокие образовательные результаты.

Кроме того, лицей № 2 вместе с центрами образования № 38 и 11 вошли в ТОП-200 образовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся.

Тульские центры образования № 38 и № 1 заняли 38-ю и 48-ю позиции в ТОП-50 рейтинга лучших школ России по укрупненному направлению подготовки «Медицина». Рейтинг составлялся по количеству выпускников учебных заведений, поступивших в ПМГМУ им. И. М. Сеченова, ПСПбГМУ им. И. П. Павлова и РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Лицей № 2 и центр образования № 1 заняли 191-ю и 233-ю позиции в ТОП-300 рейтинга школ по количеству выпускников, ставших студентами ведущих вузов России.

Татьяна Золотова отметила, что один из показателей высокого уровня преподавания в тульских школах – число медалистов. В этом году медали получили 435 выпускников из 56 образовательных учреждений города.