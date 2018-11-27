Тульские рыбаки рискуют жизнью на тонком льду: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле установилась морозная погода — вот уже несколько дней термометры показывают стабильный минус. Не успели водоемы покрыться льдом, как на них уже во всю устроились рыбаки. Ради своего хобби они готовы рисковать жизнью.

Корреспонденты Myslo отправились в рейд по тульским водоемам. Мы посетили Пролетарский и Центральный парки, побывали на реке Воронке. Картина шокирует: туляки рыбачат далеко от берега, прямо на едва замерзшем льду.

Водоемы сплошь утоптаны — на снегу виднеются следы.

МЧС предупреждает: выход на лед сейчас опасен!

Начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков:

- В настоящее время на водных объектах формируется ледяной покров. Для увеличения толщины льда необходимо длительное время с устойчивой минусовой температурой. Массовое нахождение на льду разрешается при его толщине 20−25 см, одиночное — при толщине 7 см.

Однако сейчас толщина льда от 3 до 7 см, что явно недостаточно.

Убедительно просим всех туляков соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие таблички, установленные вдоль реки на Казанской набережной. Берегите себя! Не подвергайте свою жизнь опасности.

За выход на лед, если есть запрещающие таблички, штраф — до тысячи рублей.

что делать, если вы провалились под лед

Если вы провалились под лед, главное — не паниковать: широко раскиньте руки по кромкам льда; стараясь не обламывать кромку, без резких движений выбирайтесь на лед, заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда пришли.

Если вы стали очевидцем падения человека под лед, помогите ему: ремни и шарф, любая доска, лыжи помогут спасти чью-то жизнь. Но приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Подав тонущему человеку подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.

После ледяной воды жизнь и здоровье пострадавшего зависит от быстроты действий. Наилучший способ согреть человека — снять с него мокрую одежду и дать горячее питье. При наличии полиэтиленовой пленки ею можно укутать человека, чтобы получить парниковый эффект.