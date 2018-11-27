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В Туле скончался ветеран органов прокуратуры Александр Арапов

В Туле скончался ветеран органов прокуратуры Александр Арапов

27 ноября на 93 году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры, советник юстиции Арапов Александр Алексеевич.

Александр Алексеевич Арапов родился 9 декабря 1925 года в Пермской области. 6 февраля 1943 года призван в Красную Армию и направлен в 1-е Ленинградское дважды Краснознаменное военно-пехотное училище им. Кирова, после окончания которого направлен в войска 1-го Белорусского фронта. Александр Алексеевич назначен командиром пулеметного взвода стрелковой роты, 269-го гвардейского полка 8-й гвардейской армии. 16 апреля 1945 года он участвовал в грандиозном наступлении наших войск на Берлинском направлении в районе Зееловских высот, где был тяжело ранен.

После войны окончил юридический институт, работал в должности коменданта Военного трибунала Южно-Уральского военного округа, затем председателя Военного трибунала Приволжского военного округа. Полковник юстиции.

Выйдя в отставку в 1976 году, Александр Алексеевич поступил на работу в органы прокуратуры Тульской области на должность прокурора отдела общего надзора, впоследствии назначен заместителем этого отдела — этой работе он посвятил 20 лет.

За боевые заслуги и доблестное служение Отечеству Александр Алексеевич Арапов награжден орденами: Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, многими медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». За многолетнюю добросовестную работу по укреплению законности и правопорядка в Тульской области награжден медалью «Трудовая доблесть» II степени.

За успехи в работе Александр Алексеевич Арапов неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области.

Руководство и коллектив прокуратуры области выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Алексеевича Арапова.

Прощание с Александром Араповым и отпевание состоятся в 12 часов 29 ноября во Всехсвятском кафедральном соборе (ул. Л. Толстого, 79).

сегодня, в 16:51 0
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