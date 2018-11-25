Евгений Авилов пояснил блогерам, почему «Тулагорводоканал» судится с жителями

В ходе беседы главе администрации Тулы Евгению Авилову один из блогеров задал вопрос об исках, которые «Тулагорводоканал» предъявляет жителям города:

– На сегодняшний день много исков от Водоканала, вынесено 50 решений в пользу предприятия и исполнение еще около 200 решений пока приостановлено. Суть исков разная. Как управляющую компанию заставить поставить общедомовый счетчик, чтобы хоть как-то защитить себя в этой ситуации? – спросил участник встречи.

Ответ главы администрации города был прост – решением собрания собственников дома.

– Вопросов к Водоканалу много возникает, но многие на прием ко мне приходят уже тогда, когда вынесено решение суда. А что можно в этой ситуации сделать? Неисполнение решения суда – это уголовная ответственность. Даже если вы не знали о том или ином законе, то это не освобождает вас от ответственности. Что же касается самих исков, то это следствие того, что предприятию нужно снижать потери. Обанкротить Водоканал нельзя, иначе обанкротится вся система жизнеобеспечения города. В тариф по водоснабжению закладываются в том числе и потери по воде, например, при порывах и т.д. Но Комитет по тарифам Тульской области не дает включить в тариф абсолютно все потери. Когда обосновывается тариф, то Водоканал показывает реальные потери по счетчику, но комитет задает логичный вопрос: «Где ваши работы, направленные на снижение потерь?» И снижает планку, предложенную Водоканалом. В итоге предприятию приходится вести работу, в том числе и претенциозную с жителями, которые не платят за воду, – пояснил Евгений Авилов.

Кстати, в Туле есть случаи, когда туляки выигрывают в суде против Водоканала. Яркий тому пример – житель д. Коптево Борис Меркин.

Тулагорводоканал предъявлял ему иск на 336 942,24 рубля. Но Борис Меркин не стал платить, поэтому в марте 2017 года получил повестку в суд. Суд первой инстанции удовлетворил иск Тулагорводоканала частично и постановил мужчине выплатить организации 1774 рубля 54 копейки – столько бы стоила вода за полгода при расчете за нее по нормативу. Кроме этого он должен был компенсировать судебные расходы, а это еще 400 рублей.

Но мужчина и эту сумму отказался платить. Подал апелляционную жалобу и... Оказался прав! Подробнее об этой истории читайте здесь.