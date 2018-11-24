Фото uralskweek.kz.
В Ефремове сгорели три дачи
По счастливой случайности никто не пострадал.
24 ноября в 17.35 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании 3 дачных домиков в Коллективном саду АТП 5 в Ефремове.
На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета. С огнем удалось справиться в 17.42.
Пострадавших нет. В результате происшествия кирпичные дома выгорели внутри, кровля сгорела и обрушилась, деревянный дом сгорел полностью.
Причина пожара устанавливается.
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