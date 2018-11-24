В Ефремове сгорели три дачи

Фото uralskweek.kz.

По счастливой случайности никто не пострадал.

24 ноября в 17.35 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании 3 дачных домиков в Коллективном саду АТП 5 в Ефремове.

На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета. С огнем удалось справиться в 17.42.

Пострадавших нет. В результате происшествия кирпичные дома выгорели внутри, кровля сгорела и обрушилась, деревянный дом сгорел полностью.

Причина пожара устанавливается.