новости
новости
Регистрация
В Ефремове сгорели три дачи
Фото uralskweek.kz.

В Ефремове сгорели три дачи

По счастливой случайности никто не пострадал.

24 ноября в 17.35 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании 3 дачных домиков в Коллективном саду АТП 5 в Ефремове.

На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета. С огнем удалось справиться в 17.42.

Пострадавших нет. В результате происшествия кирпичные дома выгорели внутри, кровля сгорела и обрушилась, деревянный дом сгорел полностью.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:05 0
Другие статьи по темам
Событие
Сгорели дачные домикипожар
Место
ЕфремовТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве ЦФО по самбо
Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве ЦФО по самбо
В Тульской области пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
В Тульской области пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.