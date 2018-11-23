Как туляки предложили назвать сквер в Заречье

Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поучаствовать в голосовании на лучшее название общественного пространства, расположенного на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева.



22 ноября конкурсная комиссия отобрала пять названий из тридцати трех, предложенных жителями:

сквер им. Сергия Радонежского,

Зареченский сквер,

Октябрьский сквер,

Дегтяревский сквер,

Филимоновский сквер.

Проголосовать за понравившееся название сквера можно на официальном сайте администрации города Тулы с 23 ноября по 4 декабря.