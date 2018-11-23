Фото из архива Myslo.
Как туляки предложили назвать сквер в Заречье
Конкурсная комиссия отобрала пять названий.
Туляков приглашают поучаствовать в голосовании на лучшее название общественного пространства, расположенного на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева.
22 ноября конкурсная комиссия отобрала пять названий из тридцати трех, предложенных жителями:
- сквер им. Сергия Радонежского,
- Зареченский сквер,
- Октябрьский сквер,
- Дегтяревский сквер,
- Филимоновский сквер.
Проголосовать за понравившееся название сквера можно на официальном сайте администрации города Тулы с 23 ноября по 4 декабря.
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