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Как туляки предложили назвать сквер в Заречье
Фото из архива Myslo.

Как туляки предложили назвать сквер в Заречье

Конкурсная комиссия отобрала пять названий.

Туляков приглашают поучаствовать в голосовании на лучшее название общественного пространства, расположенного на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева. 

22 ноября конкурсная комиссия отобрала пять названий из тридцати трех, предложенных жителями: 

  • сквер им. Сергия Радонежского, 
  • Зареченский сквер, 
  • Октябрьский сквер, 
  • Дегтяревский сквер, 
  • Филимоновский сквер. 

Проголосовать за понравившееся название сквера можно на официальном сайте администрации города Тулы с 23 ноября по 4 декабря.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:09 +2
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