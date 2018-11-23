Минздрав: Детское стационарное отделение в Донском мы не планируем закрывать!

Ранее сообщалось, что отделение закроют, а детей будут отправлять в больницу Новомосковска.

Ранее Myslo писал, что в Донском собираются закрыть детское стационарное отделение. Таков был итог встречи местных жителей с главврачом больницы Андреем Караваевым, а также главой администрации Донского Русланом Бутовым.

Сообщалось, что детей будут отправлять в больницу Новомосковска, а медперсоналу предложат рабочие места.

Чтобы уточнить данную информацию, редакция Myslo направила запрос в минздрав Тульской области. Приводим ответ ведомства:

- Закрытие детского стационарного отделения ГУЗ «Донская городская больница № 1» не планируется.