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Погода в Туле 23 ноября: без осадков, небольшой мороз и ветер

Погода в Туле 23 ноября: без осадков, небольшой мороз и ветер

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), днём без осадков. Ветер северо-западный, ночью 7-12 м/с, днём – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -7 до -2 градусов, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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