Где в Туле не будет света 22 ноября
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- Новомосковское шоссе, 52, 54, 54-б, 56, 58, 60, 64, 66,
- ул. Седова, 6,
- п. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 40-50, 13-26,
- ул. Жореса, 2-46 (чётн.), 3-43 (нечётн.),
- ул. 2-я Хомутовка, 1-а-31 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Томпа, 2-42 (чётн.), 3-45 (нечётн.),
- ул. Р. Люксембург, 11-б-19 (нечётн.),
- ул. К. Либхнехта, 1-33 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. Мопра, 1-а-7 (нечётн.), 23, 2-6, 16-22 (чётн.),
- ул. Шишкина, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
- ул. Ракетная, 7-а, 12,
- ул. Весенняя, 6-12,
- ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
- п. Первомайский: ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Чапаева, 1-39,
- ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
- ул. Пионерская, 10-17.
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