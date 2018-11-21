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Житель Ефремова во время ссоры задушил свою знакомую

Житель Ефремова во время ссоры задушил свою знакомую

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь с 19 на 20 ноября обвиняемый находился со своей знакомой в одной из квартир дома № 1 по улице Газовой. Между ними произошла ссора – злоумышленник напал на женщину и задушил её.

Мужчине предъявлено обвинение, он задержан. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 −1
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