Житель Ефремова во время ссоры задушил свою знакомую

Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь с 19 на 20 ноября обвиняемый находился со своей знакомой в одной из квартир дома № 1 по улице Газовой. Между ними произошла ссора – злоумышленник напал на женщину и задушил её.

Мужчине предъявлено обвинение, он задержан. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.