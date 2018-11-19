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Погода в Туле 20 ноября: облачно, морозно, небольшой снег

Погода в Туле 20 ноября: облачно, морозно, небольшой снег

Синоптики обещают переменный умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», менее 1 мм).

Ветер переменный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -7 до -2 градусов, днём – от -4 до +1. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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