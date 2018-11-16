В Кимовске более 22 000 жителей остались без воды: прокуратура нашла нарушения

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Вчера в городе из-за аварии почти 10 часов не было воды. А должны были ее дать через шесть.

Кимовская межрайонная прокуратура провела проверку по факту отключения водоснабжения в Кимовске.

Проверкой установлено, что 15 ноября 2018 года в 9.30 в результате порыва водопровода была прекращена подача воды потребителям Кимовска. Без воды остались 1409 домов, 22 786 человек. Водоснабжение восстановлено в тот же день только в 19.10.

Время единовременного отключения водоснабжения составило 9 часов 40 минут, что превысило максимально допустимую продолжительность* на 3 часа 40 минут.

В связи с изложенным 16 ноября межрайонная прокуратура в отношении гендиректора ООО «Ресурс» возбудила производство по делу об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Материалы направлены в Государственную жилищную инспекцию Тульской области для рассмотрения по существу. В ООО «Ресурс» также внесено представление об устранении нарушений закона.