В Туле пройдет фестиваль национальных культур

17 ноября в 14.00 в Туле в молодежном центре «Родина» состоится фестиваль национальных культур «Заходите в мой дом!». Это яркое и праздничное событие для гостей и участников, на котором они смогут познакомиться с другими культурами и традициями.

В программе:

ярмарка-выставка народных промыслов;

разнообразные игры народов мира;

концертная программа;

фотозоны на разную тематику.

Заявки на участие принимаются на почту: mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «Заходите в мой дом». Справки по телефону 31−19−94.