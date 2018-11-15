В Туле пройдет фестиваль национальных культур
Для посетителей подготовили насыщенную программу.
17 ноября в 14.00 в Туле в молодежном центре «Родина» состоится фестиваль национальных культур «Заходите в мой дом!». Это яркое и праздничное событие для гостей и участников, на котором они смогут познакомиться с другими культурами и традициями.
В программе:
- ярмарка-выставка народных промыслов;
- разнообразные игры народов мира;
- концертная программа;
- фотозоны на разную тематику.
Заявки на участие принимаются на почту: mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «Заходите в мой дом». Справки по телефону 31−19−94.
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