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В Туле пройдет фестиваль национальных культур

В Туле пройдет фестиваль национальных культур

Для посетителей подготовили насыщенную программу.

17 ноября в 14.00 в Туле в молодежном центре «Родина» состоится фестиваль национальных культур «Заходите в мой дом!». Это яркое и праздничное событие для гостей и участников, на котором они смогут познакомиться с другими культурами и традициями.

В программе:

  • ярмарка-выставка народных промыслов;
  • разнообразные игры народов мира;
  • концертная программа;
  • фотозоны на разную тематику.

Заявки на участие принимаются на почту: mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «Заходите в мой дом». Справки по телефону 31−19−94.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:39 0
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