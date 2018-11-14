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Сотрудники Tele2 признались, что любят свою работу
Высокий уровень вовлеченности сотрудников прежде всего свидетельствует об экономическом здоровье компании.

Сотрудники Tele2 признались, что любят свою работу

Компания Tele2 получила награду как лучший работодатель по мнению персонала.

Компания вошла в тройку лучших российских работодателей по мнению сотрудников – таковы результаты исследования международной консалтинговой компании Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award.


В опросе приняли участие 50 российских компаний. При этом Tele2 оказалась единственным представителем телеком-индустрии, который получил награду за высокий уровень вовлеченности персонала. Показатель демонстрирует готовность сотрудников выполнять работу как можно лучше и чувствовать личную ответственность за результат.

Директор по работе с персоналом Tele2:

Елена Иванова

– Тема лучшего работодателя всегда была частью операционной стратегии компании, и наши достижения были заметны до федерализации Tele2. Исторически наша команда демонстрировала высокий уровень вовлеченности, который нам удалось не только удержать, но и развить, несмотря на серьезные преобразования. Став федеральным оператором, мы сохранили и приумножили прошлые достижения. Согласно выводам Korn Ferry, организации с высоким уровнем вовлеченности демонстрируют текучесть персонала до 40% ниже и рост выручки до 2,5 раза выше, чем в компаниях, которые недооценивают важность этого показателя.

Высокий уровень вовлеченности сотрудников прежде всего свидетельствует об экономическом здоровье компании, – поясняет Елена. – Tele2 ежеквартально показывает успешные финансовые и операционные результаты. Наше лидерство в рейтинге Korn Ferry говорит о том, что сотрудники гордятся причастностью к Tele2 и высоко оценивают ее деятельность. Очевидно, что сформированная среда позволяет команде эффективно работать, а компании – динамично
развивать свои ключевые компетенции.

сегодня, в 14:18
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Событие
Tele2 получила награду как лучший работодатель по мнению персонала
Люди
Елена Иванова
Место
Тульская область

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