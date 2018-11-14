На каких улицах Тулы 15 ноября отключат электроэнергию
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- пр-т Ленина, 104-б, 104, 108-б,
- Калужское шоссе, 6,
- п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 12, 14, 11-а, 12-а, 8, 9, 10,
- ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.), 2-а,
- пер. Стандартный, 1-9 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24,
- ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.),
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.),
- ул. Зелёная, 7, 9,
- ул. Овражная, 3, 4, 5,
- ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- ул. Чкалова, 14, 16,
- пр-д Чапаевский, 2-21,
- Толстовский пр-д, 1-19,
- п. Новоскуратово, 1-15-а,
- п. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 40-50, 13-26,
- 11-й пр-д, 1-19 (нечётн), 2-22 (чётн.),
- ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.),
- 12-й пр-д, 2-9, 2-а,
- 2-й Речной пр-д, 1-10,
- 1-й Речной пр-д, 1-10,
- 1-й пр-д, 18-23, 36-39,
- пр-д Гончарова, 10-а-22, 8-19,
- ул. Красина, 73, 77, 78, 80,
- ул. Речная, 2-9,
- п. Лихвинка: пр-д Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 42, 1-11,
- 2-й Лихвинский пос., 27-40,
- Мясново: пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26,
- ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.),
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
- ул. Колхозная, 4-а-14-б, 20,
- ул. Казанская, 2, 16, 3,
- 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
- 3-й Лихвинский пр-д, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.),
- 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
- 5-й Лихвинский пр-д, 2,
- ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 10-42 (чётн.),
- ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7, 9,
- ул. Самарская, 3-а, 14,
- ул. Невская, 10, 11, 19,
- ул. Вятская, 2, 4,
- ул. Тверская, 2, 5, 6, 13,
- ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19-39 (нечётн.),
- ул. Кирова, 30, 142-156 (чётн.), 115-131 (нечётн.),
- ул. Декабристов, 41-а-75 (нечётн.), 54-108 (чётн.),
- ул. Марата, 156,
- ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.).
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