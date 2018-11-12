В Узловском районе выделили участок земли под мусорный полигон

Распоряжение о переводе сельскохозяйственных земель в иную категорию подписано 9 ноября 2018 года. Ходатайство об изменении назначения земель для создания мусорного полигона подала администрация муниципального образования Узловский район.

Как следует из документа, правительство намерено «перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения земельный участок с кадастровым номером 71:20:010801:336, площадью 40000 кв. м». Участок находится в двух км северо-восточнее деревни Большая Рассошка (Узловский район, МО Партизанское).

Документ вступил в силу со дня подписания.









