Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на ул. Седова насмерть сбили пешехода
Обстоятельства происшествия выясняются.
10 ноября в 20.05 в Туле на улице Седова 45-летний водитель микроавтобуса «Ивеко» сбил пешехода. По предварительным данным, 32-летний мужчина без световозвращающих элементов передвигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении, при удовлетворительном состоянии обочины. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, где впоследствии он скончался от полученных травм.
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