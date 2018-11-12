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В Туле на ул. Седова насмерть сбили пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Седова насмерть сбили пешехода

Обстоятельства происшествия выясняются.

10 ноября в 20.05 в Туле на улице Седова 45-летний водитель микроавтобуса «Ивеко» сбил пешехода. По предварительным данным, 32-летний мужчина без световозвращающих элементов передвигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении, при удовлетворительном состоянии обочины. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, где впоследствии он скончался от полученных травм.

сегодня, в 15:11 +1
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