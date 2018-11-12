Рейд ГИБДД по маршруткам: в Тульской области выявили более 400 нарушений

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Какие нарушения встречаются чаще всего?

В течение 21 дня сотрудники ГИБДД проводили в Тульской области профилактическое мероприятие «Автобус». За время рейда инспекторы проверили более 2000 транспортных средств, из них — более 500 автобусов для перевозки детей.

Пресечено более 400 нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями пассажирского транспорта. В УГИБДД по Тульской области рассказали, какие нарушений встречались чаще всего:

непристегнутые ремни безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ);

управлением транспортным средством при наличии неисправностей (ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ);

незаконные внесения изменений в конструкцию автобусов (ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ).

К последнему пункту относятся: установка газобаллонного оборудования, тягово-сцепных устройств, дополнительных осветительных приборов, кронштейнов для крепления запасного колеса на заднюю часть кузова, демонтаж и установка нестандартных бамперов, пассажирских сидений.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе во всех районах Тульской области.