В Тульской области назначен новый управляющий филиалом Почты России

Сергей Сергиевский окончил Российский государственный социальный университет по специальности «менеджмент организаций». До прихода на Почту России занимал руководящие должности в крупнейших коммерческих компаниях страны. Предыдущим местом работы была федеральная торговая сеть «Пятерочка», находящаяся в управлении компании X5 Retail Group, где Сергей Михайлович руководил одним из филиалов.

Приоритетными задачами Сергиевский назвал удовлетворение потребностей клиентов и выход филиала на рентабельность.

Информационная справка

УФПС Тульской области включает 7 почтамтов, 553 отделения почтовой связи и объединяет один из самых больших трудовых коллективов области — более 3500 почтовых работников.