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В Тульской области назначен новый управляющий филиалом Почты России

В Тульской области назначен новый управляющий филиалом Почты России

Руководителем регионального УФПС стал Сергей Сергиевский.

Сергей Сергиевский окончил Российский государственный социальный университет по специальности «менеджмент организаций». До прихода на Почту России занимал руководящие должности в крупнейших коммерческих компаниях страны. Предыдущим местом работы была федеральная торговая сеть «Пятерочка», находящаяся в управлении компании X5 Retail Group, где Сергей Михайлович руководил одним из филиалов.

Приоритетными задачами Сергиевский назвал удовлетворение потребностей клиентов и выход филиала на рентабельность.

Информационная справка

УФПС Тульской области включает 7 почтамтов, 553 отделения почтовой связи и объединяет один из самых больших трудовых коллективов области — более 3500 почтовых работников.

сегодня, в 16:19 0
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