Куда туляки могут пожаловаться на неаккуратных таксистов
В региональном Управлении Роспотребнадзора работает тематическая горячая линия.
В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организовано тематическое консультирование граждан по вопросам, посвященным защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.
Вопросы и жалобы можно направлять по телефонам:
- в г. Туле 8(4872)55-55-50, 22-33-51,
- в г. Алексине 8(902)846-10-81,
- в г. Новомосковске 8(48762)6-54-70,
- в г. Суворове 8(48763)2-73-23,
- в г. Щекино 8(48751)5-34-30,
- в г. Ефремове 8(48741)6-53-86.
Тематическая «горячая линия» работает в до 19 ноября по будням, с 10 до 16 часов.
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