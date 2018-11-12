Куда туляки могут пожаловаться на неаккуратных таксистов

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организовано тематическое консультирование граждан по вопросам, посвященным защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.

Вопросы и жалобы можно направлять по телефонам:

в г. Туле 8(4872)55-55-50, 22-33-51,

в г. Алексине 8(902)846-10-81,

в г. Новомосковске 8(48762)6-54-70,

в г. Суворове 8(48763)2-73-23,

в г. Щекино 8(48751)5-34-30,

в г. Ефремове 8(48741)6-53-86.