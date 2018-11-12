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Куда туляки могут пожаловаться на неаккуратных таксистов

Куда туляки могут пожаловаться на неаккуратных таксистов

В региональном Управлении Роспотребнадзора работает тематическая горячая линия.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организовано тематическое консультирование граждан по вопросам, посвященным защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.

Вопросы и жалобы можно направлять по телефонам:

  • в г. Туле 8(4872)55-55-50, 22-33-51,
  • в г. Алексине 8(902)846-10-81,
  • в г. Новомосковске 8(48762)6-54-70,
  • в г. Суворове 8(48763)2-73-23,
  • в г. Щекино 8(48751)5-34-30,
  • в г. Ефремове 8(48741)6-53-86.

Тематическая «горячая линия» работает в до 19 ноября по будням, с 10 до 16 часов.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 0
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