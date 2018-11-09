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В тульских дворах выявлено 97 бесхозных автомобилей
Фото из архива Myslo.

В тульских дворах выявлено 97 бесхозных автомобилей

Пять из них уже эвакуированы, в отношении 15 готовятся необходимые документы.

9 ноября в Туле прошло заседание комиссии по эвакуации автотранспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных).

В рамках заседания принято решение об эвакуации автомобиля, находящегося на территории Молодежного бульвара в Заречье. На 12 ноября запланирован принудительный демонтаж автотранспортного средства с последующим хранением.

С начала года при проведении мониторинга в Туле выявлено 97 бесхозяйственных автотранспортных средств. Из них 77 добровольно перемещены владельцами авто, 5 — эвакуированы в принудительном порядке, в отношении еще 15 проводятся юридические действия для организации и проведения эвакуации в принудительном порядке.

В администрации города отмечают, что возврат транспортных средств и имущества, находящегося внутри авто, осуществляется на основании заявления владельца в комиссию по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) и предъявлении документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество.

Транспортное средство подлежит возврату при оплате всех расходов, связанных с эвакуацией, вывозом и хранением указанного имущества.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:35 +5
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