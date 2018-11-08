Туляку Дмитрию Стойко требуются деньги на реабилитацию

Мы уже писали о Дмитрии. Трагедия с молодым человеком произошла 22 июня 2018 года. В тот день Дмитрий пошел искупаться на пруд, прыгнул в воду и сломал шею. Врачи скорой помощи поставили переохлаждение, сразу одели на него корсет и доставили в Тульскую областную клиническую больницу, где ему сделали операцию.

Выяснилось, что у молодого человека компрессионный перелом пятого шейного позвонка с повреждением спинного мозга. Сейчас Дмитрий Стойко находится дома, его состояние стабильное.



Жена Дмитрия Марина Крючкова говорит:



Марина Крючкова – Хочу сказать спасибо всем читателям Myslo, которые откликнулись на наш призыв о помощи. Муж сейчас чувствует себя лучше. Он уже пробует самостоятельно садиться, правда, пока ненадолго. Нам необходимы средства для покупки лекарств для стимуляции мышц, ходунков, чтобы он мог вставать, пеленок. Если у вас есть возможность помочь нам финансово, я буду вам очень благодарна.

Дорогие читатели, семье Дмитрия Стойко важна любая помощь. Если есть возможность пожертвовать любую сумму, реквизиты для перевода:

номер карты Сбербанка: 4276 6600 1449 5147, получатель Крючкова Марина Н., телефон, привязанный к карте, — 8-953-196-71-39.