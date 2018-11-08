Кинофестиваль «Улыбнись, Россия!»: афиша на 8 ноября

Представляем вам расписание.

8 НОЯБРЯ

12.00 — к/ф «Последний богатырь» реж. Д. Дьяченко. Кинотеатр «Алмаз» (Калужское шоссе д. 1-а). 12+

13.00 — к/ф «Елки новые» реж. Ж. Крыжовников, Д. Киселев,

А. Карпиловский, А. Нужный. Городской концертный зал. 6+

15.00 — к/ф «Новогодний переполох», реж. К. Папакуль. «Киносити» (ул. Советская д. 47, ТЦ «Гостиный двор», 5 этаж).12+

16.00 — к/ф «Счастья! Здоровья!» реж. А. Марутян, Л. Марголин. Городской концертный зал. 16+

18.00 — к/ф «Прорубь», реж. А. Сильвестров. Кинотеатр «Алмаз» (Калужское шоссе д. 1а). 16+

19.00 — к/ф «Любовник моей жены» (Франция) реж. Д. Отой. Городской концертный зал. 18+

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