Кинофестиваль «Улыбнись, Россия!»: афиша на 8 ноября
Представляем вам расписание.
8 НОЯБРЯ
12.00 — к/ф «Последний богатырь» реж. Д. Дьяченко. Кинотеатр «Алмаз» (Калужское шоссе д. 1-а). 12+
13.00 — к/ф «Елки новые» реж. Ж. Крыжовников, Д. Киселев,
А. Карпиловский, А. Нужный. Городской концертный зал. 6+
15.00 — к/ф «Новогодний переполох», реж. К. Папакуль. «Киносити» (ул. Советская д. 47, ТЦ «Гостиный двор», 5 этаж).12+
16.00 — к/ф «Счастья! Здоровья!» реж. А. Марутян, Л. Марголин. Городской концертный зал. 16+
18.00 — к/ф «Прорубь», реж. А. Сильвестров. Кинотеатр «Алмаз» (Калужское шоссе д. 1а). 16+
19.00 — к/ф «Любовник моей жены» (Франция) реж. Д. Отой. Городской концертный зал. 18+
Заказать бесплатный пригласительный и уточнить дополнительную информацию можно по тел.:
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8 (4872) 55-05-26(ГКЗ)
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8 (4872) 25-32-82(кинотеатр «Киносити»)
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8 (4872) 79-10-60(кинотеатр «Алмаз»)
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8 (4872) 55-85-40(кинотеатр «Октябрь»)
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8 (4872) 35-12-88(Тульский областной центр молодежи).
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