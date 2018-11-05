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В Туле установилась сухая и малооблачная погода
Фото из архива Myslo.

В Туле установилась сухая и малооблачная погода

Осадки в регионе обещают только к пятнице.

В Тульской области установилась сухая и малооблачная погода. По прогнозам синоптиков, практически всю неделю в регионе днем температура воздуха будет прогреваться до +6°С. Ночью столбики термометров опустятся до 0°С.

Лишь в пятницу, 9 ноября, в ночное время синоптики обещают осадки — пройдет небольшой дождь. В субботу ночью и в воскресенье с утра ожидается мокрый снег. На улице заметно похолодает.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:20 0
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