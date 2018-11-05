Фото из архива Myslo.
В Туле установилась сухая и малооблачная погода
Осадки в регионе обещают только к пятнице.
В Тульской области установилась сухая и малооблачная погода. По прогнозам синоптиков, практически всю неделю в регионе днем температура воздуха будет прогреваться до +6°С. Ночью столбики термометров опустятся до 0°С.
Лишь в пятницу, 9 ноября, в ночное время синоптики обещают осадки — пройдет небольшой дождь. В субботу ночью и в воскресенье с утра ожидается мокрый снег. На улице заметно похолодает.
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