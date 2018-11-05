Какие улицы Тулы останутся без электричества 6 ноября
Плановые отключения пройдут во вторник с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Филимоновская, 24,
- ул. Пузакова, 66, 70, 72, 74,
- ул. Ленина, 32, 28, 30,
- ул. Сойфера, 2, 6, 4, 26,
- ул. Советская, 6, 4-б,
- ул. Коментерна, 13, 15,
- ул. 1-я Озёрная, 6,
- ул. Ш. Руставели, 29,
- ул. Радищева, 28, 30, 19-29 (нечётн.),
- ул. 3-я Озёрная, 1-12,
- ул. Серебровская, 43, 45,
- ул. 3-я Озёрная, 6,
- ул. Болдина, 33, 31, 29,
- ул. Металлургов, 34, 36, 38, 48,
- ул. Мезенцева, 20, 24, 26, 28, 30,
- п. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 40-50, 13-26,
- ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 1-а-14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 18-28-а (чётн.),
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
- п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-11,
- ул. Колхозная, 1-17, 35, 41,
- ул. Луговая, 13, 16, 18, 19, 20,
- ул. Пушкина, 14, 16,
- ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-52 (чётн.),
- 1-й пр-д Шмидта, 6-а,
- ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
- ул. Металлургов, 54,
- пр-д Рвовский; ул. Горшкова, 1,
- п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17, 9,
- пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
- п. Октябрьский, 105, 105-б, 192-а, 224, 193-а, 193-238,
- ул. Жуковского, 4-32 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
- ул. Пирогова, 28,
- ул. Каминского, 7, 8, 2-а, 2, 8-а, 4, 11, 6,
- ул. Тургеневская, 33,
- ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
- ул. Грибоедова, 31-62,
- ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14,
- ул. Красина, 55,
- ул. Нормандии Неман, 2-19.
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