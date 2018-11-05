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Какие улицы Тулы останутся без электричества 6 ноября

Какие улицы Тулы останутся без электричества 6 ноября

Плановые отключения пройдут во вторник с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Филимоновская, 24,
  • ул. Пузакова, 66, 70, 72, 74,
  • ул. Ленина, 32, 28, 30,
  • ул. Сойфера, 2, 6, 4, 26,
  • ул. Советская, 6, 4-б,
  • ул. Коментерна, 13, 15,
  • ул. 1-я Озёрная, 6,
  • ул. Ш. Руставели, 29,
  • ул. Радищева, 28, 30, 19-29 (нечётн.),
  • ул. 3-я Озёрная, 1-12,
  • ул. Серебровская, 43, 45,
  • ул. 3-я Озёрная, 6,
  • ул. Болдина, 33, 31, 29,
  • ул. Металлургов, 34, 36, 38, 48,
  • ул. Мезенцева, 20, 24, 26, 28, 30,
  • п. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 40-50, 13-26,
  • ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 1-а-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 18-28-а (чётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-11,
  • ул. Колхозная, 1-17, 35, 41,
  • ул. Луговая, 13, 16, 18, 19, 20,
  • ул. Пушкина, 14, 16,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-52 (чётн.),
  • 1-й пр-д Шмидта, 6-а,
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 54,
  • пр-д Рвовский; ул. Горшкова, 1,
  • п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17, 9,
  • пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
  • п. Октябрьский, 105, 105-б, 192-а, 224, 193-а, 193-238,
  • ул. Жуковского, 4-32 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
  • ул. Пирогова, 28,
  • ул. Каминского, 7, 8, 2-а, 2, 8-а, 4, 11, 6,
  • ул. Тургеневская, 33,
  • ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
  • ул. Грибоедова, 31-62,
  • ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14,
  • ул. Красина, 55,
  • ул. Нормандии Неман, 2-19.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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