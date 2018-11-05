новости
новости
Регистрация
Команда КВН из Тульской области взяла Гран-при Кубка Росмолодежи

Команда КВН из Тульской области взяла Гран-при Кубка Росмолодежи

За звание самых веселых и находчивых боролись 18 команд.

3 ноября в Московском молодежном центре «Планета КВН» прошла игра за Кубок Росмолодежи по КВН.

За главный приз боролись 18 команд из Московской области, Красноярска, Владимира, Волгограда, Твери, Саранска, Екатеринбурга, Липецка, Самары и Тулы.

Оценивали юмор и находчивость участников руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, игроки Высшей лиги КВН, руководители «АМиК» и общественные деятели.

Гран-при получила команда «Рожала, знаю!», сборная матерей Тульской области.

– Зал оказал очень теплый прием, было приятно соревноваться с командами. Спасибо, что Росмолодежь организует такого формата мероприятия. Мы надеемся, что они будут повторяться. Наша команда уже готова приехать на игру в следующем году и еще раз победить! — поделилась эмоциями участница команды «Рожала, знаю!» Алена Меркулова.

Инициаторами проведения Кубка стали МФЮА и оргкомитеты лиг Москвы и Подмосковья КВН при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Отметим, Кубок Росмолодежи проведен на средства гранта, полученного по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
Кубок Росмолодежисборная матерей Тульской областиРожалазнаюКВН
Место
Москва

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские спасатели помогли установить механизированный мост в Краснодарском крае
Тульские спасатели помогли установить механизированный мост в Краснодарском крае
Тулу накрыл густой туман: фоторепортаж
Тулу накрыл густой туман: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.