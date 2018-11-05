Команда КВН из Тульской области взяла Гран-при Кубка Росмолодежи

3 ноября в Московском молодежном центре «Планета КВН» прошла игра за Кубок Росмолодежи по КВН.

За главный приз боролись 18 команд из Московской области, Красноярска, Владимира, Волгограда, Твери, Саранска, Екатеринбурга, Липецка, Самары и Тулы.

Оценивали юмор и находчивость участников руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, игроки Высшей лиги КВН, руководители «АМиК» и общественные деятели.

Гран-при получила команда «Рожала, знаю!», сборная матерей Тульской области.

– Зал оказал очень теплый прием, было приятно соревноваться с командами. Спасибо, что Росмолодежь организует такого формата мероприятия. Мы надеемся, что они будут повторяться. Наша команда уже готова приехать на игру в следующем году и еще раз победить! — поделилась эмоциями участница команды «Рожала, знаю!» Алена Меркулова.

Инициаторами проведения Кубка стали МФЮА и оргкомитеты лиг Москвы и Подмосковья КВН при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Отметим, Кубок Росмолодежи проведен на средства гранта, полученного по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году.