Фото: пресс-служба администрации Тулы
В тульском лицее № 2 появилась спортивная площадка
Кроме того, там отремонтировали спортзал. Работы проведены по программе «Народный бюджет».
В муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова» прошла приемка работ, выполненных по программе «Народный бюджет».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядная организация отремонтировала спортивный зал, установила спортивную площадку с резиновым покрытием, вазоны, ограждения, выполнила озеленение. Замечаний к проведённым работам не возникло.
Другие статьи по темам
Событие
Место