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В тульском лицее № 2 появилась спортивная площадка
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В тульском лицее № 2 появилась спортивная площадка

Кроме того, там отремонтировали спортзал. Работы проведены по программе «Народный бюджет».

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова» прошла приемка работ, выполненных по программе «Народный бюджет».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядная организация отремонтировала спортивный зал, установила спортивную площадку с резиновым покрытием, вазоны, ограждения, выполнила озеленение. Замечаний к проведённым работам не возникло.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:41 +3
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